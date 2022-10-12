Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:45

Происшествия

Новости регионов: грузовик вспыхнул на железнодорожном перегоне во Владивостоке

Новости регионов: грузовик вспыхнул на железнодорожном перегоне во Владивостоке

Власти Белгородской области сообщили о новых обстрелах со стороны Украины

ВСУ выпустили 18 снарядов по ДНР 11 октября

В Новой Каховке прогремели не менее 8 взрывов

Следователи из РФ нашли на месте обстрела Донецка американскую ракету

"Рейд 112": пожар в парке "Фили" и ДТП на Люблинской улице

"Московский патруль": Росгвардия задержала похитительницу обуви

"Московский патруль": у вероятного наркокурьера в Москве изъяли почти килограмм мефедрона

"Московский патруль": "черных риелторов" обязали выплатить более 200 тыс руб пострадавшим

"Московский патруль": 58-летнего мужчину осудили за стрельбу по самолету

Крупный пожар произошел во Владивостоке – на одном из железнодорожных перегонов вспыхнула фура. Пламя охватило весь грузовик, очевидцы стали тушить машину еще до приезда пожарных. В результате кабина выгорела.

Между Керчью и Анапой запустят электрички – составы "Ласточки" заменят автобусы. Решение принято в связи с выросшим спросом на такие поездки, сообщает пресс-служба Минтранса России. Электропоезд позволит перевозить значительно больше пассажиров.

Подробнее об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионытранспортвидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика