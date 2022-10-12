Новости регионов: грузовик вспыхнул на железнодорожном перегоне во Владивостоке

Крупный пожар произошел во Владивостоке – на одном из железнодорожных перегонов вспыхнула фура. Пламя охватило весь грузовик, очевидцы стали тушить машину еще до приезда пожарных. В результате кабина выгорела.

Между Керчью и Анапой запустят электрички – составы "Ласточки" заменят автобусы. Решение принято в связи с выросшим спросом на такие поездки, сообщает пресс-служба Минтранса России. Электропоезд позволит перевозить значительно больше пассажиров.

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