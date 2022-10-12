Власти Белгородской области сообщили о новых обстрелах со стороны Украины. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, ВСУ выпустили несколько снарядов по территории неработающего предприятия в Белгородском районе – они попали в цистерны для топлива.

Ранее Вячеслав Гладков сообщал об обстрелах подстанции Шебекино в Белгороде. В результате был поврежден трансформатор подстанции – более двух тысяч жителей города остались без электроэнергии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.