В МВД подтвердили, что допрашивают Собчак после ДТП в Сочи

Ксения Собчак находится на допросе у следователя. Информацию подтвердили в пресс-центре МВД.

Телеведущая дает показания по делу о смертельном ДТП. Она проходит в качестве свидетеля.

Все произошло в Сочи в минувшие выходные. Mercedes, в котором ехала журналистка и ее коллеги, столкнулся с Volkswagen. В итоге погибла одна девушка, еще два человека пострадали.

Водитель Mercedes под арестом. Он признал свою вину. Олег Цой сразу заявил, что он сам нарушил правила дорожного движения, его никто не подгонял. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.