Упавший в Москву-реку автомобиль все еще не достали

Машину, которая упала в Москву-реку, все еще не достали. Видео с набережной Тараса Шевченко прислали телезрители.

Они рассказали, что на место ЧП подгоняли подъемный кран, но он не справился и уехал. На кадрах видно, что по воде уже пошли масляные пятна.

Автомобиль упал в воду во время съемок фильма. Однако по сценарию это не было запланировано – порвался страховочный трос. Как сообщили в ГИБДД, никто не пострадал.

Съемки согласованы, и аварию оформлять не будут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.