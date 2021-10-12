Администрация Большого театра окажет материальную помощь родственникам погибшего артиста

Большой театр окажет материальную поддержку семье погибшего артиста. Об этом сообщили в пресс-службе.

Администрация берет на себя все расходы, связанные с похоронами, а также посильную финансовую помощь родственникам.

Артист мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб по время показа оперы "Садко". В случившемся разбираются следователи. В самом театре произошедшее назвали трагедией.

Церемония прощания пройдет 13 октября в атриуме Большого театра. Она будет закрыта для прессы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.