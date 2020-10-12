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Новости

12 октября 2020, 08:15

Происшествия

Новости России за 12 октября: в Хабаровске засняли взрыв газового баллона в горящей машине

Новости России за 12 октября: в Хабаровске засняли взрыв газового баллона в горящей машине

На Кутузовском проспекте столкнулись BMW и машина скорой помощи

Названа предварительная причина смертельной аварии на Кутузовском проспекте

Из теплохода "Бородино" откачивают воду

Стали известны подробности аварии на Кутузовском проспекте

Большегруз снес мост на трассе Москва - Санкт-Петербург

В результате ДТП на Кутузовском проспекте загорелась машина

Движение в сторону центра на Кутузовском проспекте организовали по встречной полосе

Один человек погиб в результате ДТП на Кутузовском проспекте

Движение ограничено на Живописном мосту после ДТП

В Хабаровске засняли взрыв газового баллона в горящей машине. Ударная волна дошла до жилых домов – выбило стекла в квартирах. По предварительным данным, никто не пострадал.

В выходные Махачкалу буквально снесло ураганом, несколько жилых кварталов остались без света. Порывы ветра срывали крыши с домов и валили деревья.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после разлива дизельного топлива в Красноярском крае. ЧП произошло 2 октября. Цистерна с нефтепродуктами лопнула после проверки на прочность. Сейчас река Ангара тщательно осматривается экспертами, а саму цистерну в эти выходные достали из воды.

На трассе М-10 под Петербургом обрушился надземный пешеходный переход. Его снес самосвал, проезжающий под ним с поднятым кузовом. Момент аварии попал на камеру. Водителя грузовика госпитализировали.

В Ростове ураганным ветром сорвало один из 12 колоколов мемориала. Местные сообщили, что видели легковушку, везущую колокол на крыше. Неизвестно, где сейчас находится конструкция. Проверкой инцидента занялась полиция.
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