Новости России за 12 октября: в Хабаровске засняли взрыв газового баллона в горящей машине

В Хабаровске засняли взрыв газового баллона в горящей машине. Ударная волна дошла до жилых домов – выбило стекла в квартирах. По предварительным данным, никто не пострадал.

В выходные Махачкалу буквально снесло ураганом, несколько жилых кварталов остались без света. Порывы ветра срывали крыши с домов и валили деревья.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после разлива дизельного топлива в Красноярском крае. ЧП произошло 2 октября. Цистерна с нефтепродуктами лопнула после проверки на прочность. Сейчас река Ангара тщательно осматривается экспертами, а саму цистерну в эти выходные достали из воды.

На трассе М-10 под Петербургом обрушился надземный пешеходный переход. Его снес самосвал, проезжающий под ним с поднятым кузовом. Момент аварии попал на камеру. Водителя грузовика госпитализировали.

В Ростове ураганным ветром сорвало один из 12 колоколов мемориала. Местные сообщили, что видели легковушку, везущую колокол на крыше. Неизвестно, где сейчас находится конструкция. Проверкой инцидента занялась полиция.