Более 35 человек находились в момент ЧП на канатной дороге на Эльбрусе

12 сентября, 19:15

Происшествия

В момент ЧП на канатной дороге на Эльбрусе находились 37 человек. Подвесные кресла рухнули на скалы вместе с пассажирами. Два человека погибли, девять пострадали – у них обнаружены травмы разной степени тяжести.

Спасатели эвакуировали людей с места ЧП. Работы вели в сложных погодных условиях. СМИ сообщают, что подъемник принадлежит частной компании. По предварительным данным, канат на одной из опор соскочил с балансира. Возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работают следователи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

