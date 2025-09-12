Более 35 человек находились в момент ЧП на канатной дороге на Эльбрусе

В момент ЧП на канатной дороге на Эльбрусе находились 37 человек. Подвесные кресла рухнули на скалы вместе с пассажирами. Два человека погибли, девять пострадали – у них обнаружены травмы разной степени тяжести.

Спасатели эвакуировали людей с места ЧП. Работы вели в сложных погодных условиях. СМИ сообщают, что подъемник принадлежит частной компании. По предварительным данным, канат на одной из опор соскочил с балансира. Возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работают следователи.

