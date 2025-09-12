Футболист Федор Смолов частично признал вину по делу о драке в кафе

Футболист Федор Смолов частично признал вину по делу об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью во время драки в московском кафе. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Уже проведен допрос, в отношении бывшего игрока сборной России возбуждено уголовное дело. Футболисту грозит до трех лет лишения свободы. При этом накануне он вышел на поле и провел первый матч после возбуждения уголовного дела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.