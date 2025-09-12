12 сентября, 13:15Происшествия
Футболист Федор Смолов частично признал вину по делу о драке в кафе
Футболист Федор Смолов частично признал вину по делу об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью во время драки в московском кафе. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Уже проведен допрос, в отношении бывшего игрока сборной России возбуждено уголовное дело. Футболисту грозит до трех лет лишения свободы. При этом накануне он вышел на поле и провел первый матч после возбуждения уголовного дела.
