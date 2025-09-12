Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 13:15

Происшествия

Футболист Федор Смолов частично признал вину по делу о драке в кафе

Футболист Федор Смолов частично признал вину по делу о драке в кафе

Российские туристы рассказали, как пережили потоп на Бали

Новости регионов: вулкан Шивелуч выбросил пепел на 4,5 километра на Камчатке

Новости мира: бывший курсант устроил стрельбу в военно-морской академии США

Собянин: силы ПВО сбили несколько беспилотников, летевших к Москве

Новости мира: Израиль нанес авиаудары по сектору Газа и Йемену

"Московский патруль": росгвардейцы пресекли попытку оплаты сувенирными купюрами

"Московский патруль": в Видном мужчина поджег автомобиль

"Московский патруль": подмосковная полиция задержала автоподставщиков

Пассажирский теплоход застрял на реке Ковжа в Вологодской области

Футболист Федор Смолов частично признал вину по делу об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью во время драки в московском кафе. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Уже проведен допрос, в отношении бывшего игрока сборной России возбуждено уголовное дело. Футболисту грозит до трех лет лишения свободы. При этом накануне он вышел на поле и провел первый матч после возбуждения уголовного дела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияспортвидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика