Новости мира: бывший курсант устроил стрельбу в военно-морской академии США

В США произошла стрельба в Аннаполисе. На территорию военно-морской академии проник бывший курсант, которого ранее отчислили. Он вернулся в кампус с оружием и забаррикадировался. По данным очевидцев, звучали несколько выстрелов.

В Индонезии в горах Папуа потерпел крушение вертолет с четырьмя людьми на борту. Обломки нашли на высоте более трех тысяч метров. Все пассажиры и экипаж погибли. Тела доставили в аэропорт Тимики, поисковая операция завершена.

