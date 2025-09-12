Форма поиска по сайту

12 сентября, 07:00

Происшествия

Новости мира: бывший курсант устроил стрельбу в военно-морской академии США

Новости мира: бывший курсант устроил стрельбу в военно-морской академии США

Собянин: силы ПВО сбили несколько беспилотников, летевших к Москве

Новости мира: Израиль нанес авиаудары по сектору Газа и Йемену

"Московский патруль": росгвардейцы пресекли попытку оплаты сувенирными купюрами

"Московский патруль": в Видном мужчина поджег автомобиль

"Московский патруль": подмосковная полиция задержала автоподставщиков

Пассажирский теплоход застрял на реке Ковжа в Вологодской области

ФБР обнаружило оружие, которое могли использовать при убийстве активиста Чарли Кирка

Три села оказались в изоляции из-за селевого потока в Дагестане

Под стражу заключили дебошира, устроившего драку в московском супермаркете

В США произошла стрельба в Аннаполисе. На территорию военно-морской академии проник бывший курсант, которого ранее отчислили. Он вернулся в кампус с оружием и забаррикадировался. По данным очевидцев, звучали несколько выстрелов.

В Индонезии в горах Папуа потерпел крушение вертолет с четырьмя людьми на борту. Обломки нашли на высоте более трех тысяч метров. Все пассажиры и экипаж погибли. Тела доставили в аэропорт Тимики, поисковая операция завершена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

