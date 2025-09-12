Новости мира: Израиль нанес авиаудары по сектору Газа и Йемену

Израиль нанес новые удары по сектору Газа и Йемену. В Газе после авиационных налетов погибли более 70 человек, сотни ранены. В Йемене жертвами атак в Сане и провинции Эль-Джауф стали по меньшей мере 46 человек, среди них женщины и дети.

В США вице-президент Джей Ди Вэнс доставил тело Чарли Кирка в его родной штат Аризона. Вэнс, близко знакомый с политиком, изменил свой график и отменил участие в памятных мероприятиях 11 сентября в Нью-Йорке, чтобы лично забрать тело активиста в Солт-Лейк-Сити.

