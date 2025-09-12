Форма поиска по сайту

Новости

12 сентября, 07:15

Происшествия

Новости мира: Израиль нанес авиаудары по сектору Газа и Йемену

"Московский патруль": росгвардейцы пресекли попытку оплаты сувенирными купюрами

"Московский патруль": в Видном мужчина поджег автомобиль

"Московский патруль": подмосковная полиция задержала автоподставщиков

Пассажирский теплоход застрял на реке Ковжа в Вологодской области

ФБР обнаружило оружие, которое могли использовать при убийстве активиста Чарли Кирка

Три села оказались в изоляции из-за селевого потока в Дагестане

Под стражу заключили дебошира, устроившего драку в московском супермаркете

Мужчина угнал самосвал с бывшего места работы в Чите

Следовавший из Петербурга в Москву пассажирский теплоход сел на мель

Израиль нанес новые удары по сектору Газа и Йемену. В Газе после авиационных налетов погибли более 70 человек, сотни ранены. В Йемене жертвами атак в Сане и провинции Эль-Джауф стали по меньшей мере 46 человек, среди них женщины и дети.

В США вице-президент Джей Ди Вэнс доставил тело Чарли Кирка в его родной штат Аризона. Вэнс, близко знакомый с политиком, изменил свой график и отменил участие в памятных мероприятиях 11 сентября в Нью-Йорке, чтобы лично забрать тело активиста в Солт-Лейк-Сити.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияполитиказа рубежомвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

