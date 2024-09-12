Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 19:30

Происшествия

Новости регионов: стройматериалы загорелись возле жилых домов в Воронеже

Новости регионов: стройматериалы загорелись возле жилых домов в Воронеже

Новости мира: Байден на встрече в Пенсильвании надел бейсболку с надписью "Трамп"

Басманный суд удовлетворил иск хирурга Хайдарова против защитницы жертв пластики Рашель

Полиция задержала мужчину, который присвоил чужой телефон в московском метро

Новости регионов: танкер "Ленанефть" врезался в железнодорожный мост на Волге в Костроме

Новости мира: 324 человека погибли из-за мощнейшего паводка во Вьетнаме

Новости регионов: пассажирский автобус попал в аварию на Сахалине

Новости регионов: машина каршеринга сбила пешеходов в Сочи

Новости часа: в Москве открыты 47 технопарков

Новости часа: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

В Воронеже потушили пожар возле жилых домов. Сначала там загорелись строительные материалы, затем огонь перекинулся на лесную траву и ветки деревьев. На место прибыли два пожарных расчета. Как сообщают местные СМИ, когда спасатели справились с огнем, очевидцы поблагодарили их аплодисментами. В региональном МЧС сообщили, что организуют проверку о нарушении требований пожарной безопасности.

Тем временем в Краснодарском крае в Джубге спасли туриста, который уснул на сап-борде. В итоге мужчину унесло далеко в море. Когда экстремал проснулся, поднялся сильный северный ветер. Мужчине удалось обратиться за помощью. Пострадавшего спасатели обнаружили в 10 километрах от берега и забрали оттуда на катере.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика