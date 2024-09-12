Новости регионов: стройматериалы загорелись возле жилых домов в Воронеже

В Воронеже потушили пожар возле жилых домов. Сначала там загорелись строительные материалы, затем огонь перекинулся на лесную траву и ветки деревьев. На место прибыли два пожарных расчета. Как сообщают местные СМИ, когда спасатели справились с огнем, очевидцы поблагодарили их аплодисментами. В региональном МЧС сообщили, что организуют проверку о нарушении требований пожарной безопасности.

Тем временем в Краснодарском крае в Джубге спасли туриста, который уснул на сап-борде. В итоге мужчину унесло далеко в море. Когда экстремал проснулся, поднялся сильный северный ветер. Мужчине удалось обратиться за помощью. Пострадавшего спасатели обнаружили в 10 километрах от берега и забрали оттуда на катере.

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