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12 сентября, 12:30

Происшествия

Новости регионов: танкер "Ленанефть" врезался в железнодорожный мост на Волге в Костроме

Новости регионов: танкер "Ленанефть" врезался в железнодорожный мост на Волге в Костроме

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В Костроме на Волге небольшой речной танкер "Ленанефть" врезался в железнодорожный мост. Судя по кадрам, команда не учла габариты судна. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет, движение железнодорожного транспорта по самому мосту не нарушено. Транспортная прокуратура проводит проверку, по итогам которой будет решено, возбуждать ли дело.

Также стало известно, что на Камчатке полицейские обнаружили 240 килограммов красной икры без документов. Она хранилась незаконно в контейнере в промзоне. Выяснилось, что местный житель еще в 2023 году незаконно вылавливал рыбу и добывал из нее икру на продажу. Нанесенный экологии ущерб превысил 10 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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