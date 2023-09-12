12 сентября, 20:00Происшествия
Мужа актрисы Бабушкиной оштрафовали за нападение на сотрудника ДПС в Москве
Мужа актрисы Кристины Бабушкиной оштрафовали за укус полицейского. Замоскворецкий районный суд выписал ему штраф в 200 тысяч рублей.
Инцидент произошел летом. В Замоскворечье дорожный патруль остановил автомобиль, за рулем которого был обвиняемый. В салоне полицейские обнаружили запрещенные вещества. Чтобы избежать наказания, задержанный пустил в ход челюсти.
В итоге мужчину признали виновным не только за незаконное хранение запрещенных веществ, но и за насилие по отношению к стражу порядка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.