Мужа актрисы Бабушкиной оштрафовали за нападение на сотрудника ДПС в Москве

Мужа актрисы Кристины Бабушкиной оштрафовали за укус полицейского. Замоскворецкий районный суд выписал ему штраф в 200 тысяч рублей.

Инцидент произошел летом. В Замоскворечье дорожный патруль остановил автомобиль, за рулем которого был обвиняемый. В салоне полицейские обнаружили запрещенные вещества. Чтобы избежать наказания, задержанный пустил в ход челюсти.

В итоге мужчину признали виновным не только за незаконное хранение запрещенных веществ, но и за насилие по отношению к стражу порядка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.