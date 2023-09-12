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12 сентября, 20:00

Происшествия

Мужа актрисы Бабушкиной оштрафовали за нападение на сотрудника ДПС в Москве

Мужа актрисы Бабушкиной оштрафовали за нападение на сотрудника ДПС в Москве

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Мужа актрисы Кристины Бабушкиной оштрафовали за укус полицейского. Замоскворецкий районный суд выписал ему штраф в 200 тысяч рублей.

Инцидент произошел летом. В Замоскворечье дорожный патруль остановил автомобиль, за рулем которого был обвиняемый. В салоне полицейские обнаружили запрещенные вещества. Чтобы избежать наказания, задержанный пустил в ход челюсти.

В итоге мужчину признали виновным не только за незаконное хранение запрещенных веществ, но и за насилие по отношению к стражу порядка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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