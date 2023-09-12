Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 17:30

Происшествия

Пилот Юсупов похвалил экипаж, посадивший A320 в поле под Новосибирском

Пилот Юсупов похвалил экипаж, посадивший A320 в поле под Новосибирском

Промышленная мазутная яма загорелась в Салавате

Число пострадавших от землетрясения в Марокко выросло до 5 530

Житель Красноярского края выжил в аварии с фурой

Число пострадавших от землетрясения в Марокко увеличилось до 5 530 человек

СК РФ заявил, что говорить о причинах посадки самолета в поле под Новосибирском пока рано

Пассажирам аварийного рейса Сочи – Омск выплатят компенсацию

Аудиозапись последних минут полета A320 появилась в Сети

СК РФ и прокуратура устанавливают обстоятельства аварийной посадки Airbus А320

Приземлившийся в поле в Новосибирской области лайнер восстановят

Работу экипажа самолета, который совершил экстренную посадку на поле под Новосибирском, оценил Герой России пилот Дамир Юсупов. Он сказал, что гордится коллегами.

Четыре года назад Юсупов тоже спас сотни пассажиров, посадив лайнер в кукурузном поле в Подмосковье. В обоих случаях это были самолеты "Уральских авиалиний". Все пассажиры рейса Сочи – Омск остались живы и здоровы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоРоман КарловЕкатерина ФоменкоНаталья Мезина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика