Пилот Юсупов похвалил экипаж, посадивший A320 в поле под Новосибирском

Работу экипажа самолета, который совершил экстренную посадку на поле под Новосибирском, оценил Герой России пилот Дамир Юсупов. Он сказал, что гордится коллегами.

Четыре года назад Юсупов тоже спас сотни пассажиров, посадив лайнер в кукурузном поле в Подмосковье. В обоих случаях это были самолеты "Уральских авиалиний". Все пассажиры рейса Сочи – Омск остались живы и здоровы.

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