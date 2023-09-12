Число пострадавших от землетрясения в Марокко выросло до 5 530

Число пострадавших от землетрясения в Марокко превысило 5,5 тысячи. Об этом заявили в МВД королевства 12 сентября.

Обновились и данные по жертвам – 2 901 человек. В настоящее время в стране идет разбор завалов, многие государства направили к эпицентру трагедии свои спасательные отряды для оказания помощи.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Очаг располагался в 80 километрах от Марракеша. Затем последовали как минимум четыре афтершока. По данным генконсульства РФ, россиян среди пострадавших нет.

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