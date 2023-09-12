СК РФ заявил, что говорить о причинах посадки самолета в поле под Новосибирском пока рано

Говорить о причинах посадки самолета в поле под Новосибирском пока рано. Об этом заявили в СК РФ.

Утром 12 сентября пассажирский самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже он совершил незапланированную посадку на подобранную с воздуха площадку – в поле в Убинском районе Новосибирской области. Разрушений самолета, строений и сооружений на земле нет.