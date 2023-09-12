Аудиозапись последних минут полета A320 появилась в Сети

В Сети опубликована аудиозапись, на которой, по предварительным данным, пилоты "Уральских авиалиний" сообщают наземным службам о необходимости взять курс на Новосибирск. Их подлинность еще предстоит установить экспертам.

Утром 12 сентября пассажирский самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже он совершил незапланированную посадку на подобранную с воздуха площадку – в поле в Убинском районе Новосибирской области. Разрушений самолета, строений и сооружений на земле нет.

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