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12 сентября, 12:15

Происшествия

Аудиозапись последних минут полета A320 появилась в Сети

Аудиозапись последних минут полета A320 появилась в Сети

СК РФ и прокуратура устанавливают обстоятельства аварийной посадки Airbus А320

Приземлившийся в поле в Новосибирской области лайнер восстановят

Пассажиров аварийного рейса Сочи – Омск разместили в пункте временного размещения

"Уральские авиалинии" назвали отказ гидросистемы причиной аварийной посадки Airbus A320

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В Сети опубликована аудиозапись, на которой, по предварительным данным, пилоты "Уральских авиалиний" сообщают наземным службам о необходимости взять курс на Новосибирск. Их подлинность еще предстоит установить экспертам.

Утром 12 сентября пассажирский самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже он совершил незапланированную посадку на подобранную с воздуха площадку – в поле в Убинском районе Новосибирской области. Разрушений самолета, строений и сооружений на земле нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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