Пассажиров аварийного рейса Сочи – Омск разместили в пункте временного размещения

Пассажиров рейса Сочи – Омск разместили в пункте временного размещения. Как сообщили в Минздраве Новосибирской области, травм никто не получил.

Ранее появилась информация, что отказ гидросистемы мог стать причиной аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Новосибирской области. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов.

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