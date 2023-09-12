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12 сентября, 11:15

Происшествия

Пассажиров аварийного рейса Сочи – Омск разместили в пункте временного размещения

Пассажиров аварийного рейса Сочи – Омск разместили в пункте временного размещения

"Уральские авиалинии" назвали отказ гидросистемы причиной аварийной посадки Airbus A320

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Пассажиров рейса Сочи – Омск разместили в пункте временного размещения. Как сообщили в Минздраве Новосибирской области, травм никто не получил.

Ранее появилась информация, что отказ гидросистемы мог стать причиной аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Новосибирской области. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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