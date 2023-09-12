Капитан посадил самолет в поле в Новосибирской области из-за риска нехватки топлива

Командир самолета, аварийно севшего на пшеничное поле под Новосибирском, принял решение о посадке из-за риска нехватки топлива. Об этом заявили в компании "Уральские авиалинии".

Лайнер следовал из Сочи в Омск, потом по метеоусловиям был перенаправлен в Новосибирск, но не долетел до аэропорта. Пять человек обратились за медицинской помощью, в настоящее время пассажиров начали доставлять в пункт назначения, то есть в Омск. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.