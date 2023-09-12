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12 сентября, 08:15

Происшествия

Пассажиров рейса Сочи – Омск разместили в Убинском ДК

Пассажиров рейса Сочи – Омск разместили в Убинском ДК

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Пассажиров самолета "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку под Новосибирском, разместили в здании дома культуры в селе Убинское. Им дали возможность забрать багаж и пообещали позже доставить в пункт назначения.

Лайнер следовал из Сочи в Омск. Возможной причиной посадки воздушного судна в поле мог стать отказ гидросистемы, пишут РИА Новости. На борту находились 167 человек, в их числе 23 ребенка и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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