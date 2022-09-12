Спасших ребенка от мужчины на балконе в Москве полицейских представили к наградам

Двоих полицейских, спасших годовалого младенца от мужчины на балконе в Москве, представили к наградам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина несколько раз вывешивал через перила балкона свою годовалую дочь, грозясь скинуть вниз. Соседи вызвали правоохранителей. Один из офицеров перелез через соседний балкон и обезвредил мужчину. Другой вместе с сотрудниками МЧС взломал дверь квартиры, вошел внутрь и забрал ребенка. Девочка не пострадала, сейчас она с матерью. На мужчину возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

