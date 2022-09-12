В Госдуме попросили проверить все квесты на безопасность после инцидента в Москве

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина решила обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить все квесты на безопасность. Об этом она заявила после происшествия в Москве, где пострадали подростки и актеры.

Несколько подростков находились в узкой клетке, на которую взбирался человек с ярким факелом в руках. Актер квеста должен был зажечь газовым баллоном лампу, но поджег потолок. В результате сверху на подростков начал капать горящий пластик. Травмы получили двое ведущих квеста и четверо несовершеннолетних участников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

