Затор образовался на МКАД из-за массовой аварии

Большой затор образовался на внутренней стороне МКАД, в районе развязки с автодорогой М4 "Дон", из-за массовой аварии. Соответствующее видео прислали очевидцы.

В левом ряду столкнулись несколько легковушек и грузовик. Поврежденные авто уже убрали с проезжей части. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

