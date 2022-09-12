Организаторы автопробега "богатых и успешных" отсидели 15 суток

У организаторов элитного, но незаконного ралли закончился срок ареста 12 сентября. Братья Хитровы провели в изоляторе 15 суток.

Как им сиделось в вип-камере? Что подавали на обед? И какие машины их встречали? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.