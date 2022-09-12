Два человека пострадали в ДТП со скорой помощью на западе Москвы

Серьезная авария с машиной медиков произошла на западе Москвы. Возле метро "Проспект Вернадского" скорая врезалась в бетономешалку.

Как видно на кадрах, ДТП случилось на перекрестке. По предварительным данным, пострадали два врача. Травмы у них не тяжелые, но медицинская помощь потребовалась. Движение в районе аварии затруднено.

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