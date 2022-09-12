Организаторов нелегального московского ралли выпустили из изолятора 12 сентября

У организаторов московского ралли для богатых 12 сентября закончился срок ареста. 15 дней они провели в изоляторе. У стен спецприемника их уже ждал Mercedes-Benz G-Class и Mercedes представительского класса.

28 августа сотрудники правоохранительных органов в Москве пресекли проведение несогласованных гонок на дорогостоящих машинах в центре города. В результате полицейские обеспечили правопорядок и безопасность граждан в центральной части столицы.

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