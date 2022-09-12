В Москве задержали мужчину, угрожавшего выбросить ребенка с балкона

В Новокосине мужчина с ножом в руках угрожал сбросить ребенка с 12 этажа. Он вывешивал малыша через перила балкона, потом возвращался в квартиру. И так было несколько раз. Об этом рассказали очевидцы.

Люди вызвали МЧС и полицию. Один из офицеров правоохранительных органов перелез через соседский балкон, обезвредил мужчину и спас ребенка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.