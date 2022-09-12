В Москве завершился срок административного ареста организаторов элитного автопробега

В понедельник, 12 сентября, подошел к концу срок административного ареста братьев Хитровых. Их считают организаторами элитного автопробега по Москве.

Тогда задержали более 100 человек, их суперкары отправили на штрафстоянки по всему городу. Что говорят Хитровы теперь, спустя 15 суток в изоляторе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.