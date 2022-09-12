Организаторов элитного автопробега в Москве выпустили из изолятора

В понедельник, 12 сентября, подошел к концу срок административного ареста братьев Хитровых. Их считают организаторами элитного автопробега по Москве.

Тогда задержали более 100 человек, а их суперкары отправили на штрафстоянки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.