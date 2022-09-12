Новости часа: число пострадавших в пожаре во время квеста в Москве увеличилось до шести

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число пострадавших во время пожара на хоррор-квесте в Москве увеличилось до шести, сообщила прокуратура.

Россия не будет спешить с объявлением ответных мер на визовые ограничения со стороны ЕС, заявили в МИД РФ

"Яндекс" закрыл сделку по покупке Delivery Club и продаже "Дзена" и "Новостей" компании VK, рассказали в компании.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.