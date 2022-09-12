Новости часа: все лесные пожары в Ивановской и Рязанской областях потушили

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все лесные пожары в Ивановской и Рязанской областях потушили. Об этом заявили в МЧС РФ.

В Москве завершили основные работы по благоустройству Конюшковской улицы. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Усыплять медведя Диксона, которого перевезли в Москву из Красноярского края со сложными травмами, не будут. Об этом сообщил Росприроднадзор.