Новости часа: прокуратура потребовала завести уголовное дело после ЧП на квесте в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прокуратура Москвы требует завести уголовное дело после того, как пять человек пострадали во время квеста. Об этом сообщили в ведомстве.

Время начала парковки в Москве теперь можно изменять в приложении "Парковки России". Об этом заявил Дептранс.

Московские онкопациенты смогут продлевать электронные рецепты дистанционно. Об этом рассказала Ракова.