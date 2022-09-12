Шесть человек пострадали во время проведения квеста на юго-востоке Москвы

Шесть человек пострадали во время прохождения квеста в столице. Об этом сообщает прокуратура. Ранее стало известно, что уголовное дело все же завели по статье об оказании небезопасных услуг.

Накануне на Новохохловской улице подростки проходили хоррор-квест, в котором в одном из помещений начался пожар. Там загорелся потолок, с него капал расплавленный пластик. В итоге школьники 14 и 15 лет попали в больницу. Остальным помощь оказали на месте.

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