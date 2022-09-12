В Москве задержали вора, укравшего диски и шины на 800 тысяч рублей

В Москве задержали вора, который украл диски и шины на 800 тысяч рублей. 45-летний житель города попал на камеры в момент преступления.

Произошло все в подземном паркинге на Малой Полянке. На кадрах видно, как злоумышленник грузит колеса и перевозит их на тележке. В полицию заявила владелица. Обвиняемый теперь ждет суда под арестом. Похищенное имущество он успел сбыть.

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