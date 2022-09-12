Три автомобиля столкнулись в Кунцеве

Три автомобиля столкнулись на трассе в Кунцеве. Авария произошла на выезде с Ярцевской улицы на Рублевское шоссе. На кадрах видно, что у одной из машин сильно смята передняя часть.

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