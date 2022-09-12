Спасатели ликвидировали открытое горение в Волоколамске

Спасатели справились с открытым горением в Волоколамске, сообщили в МЧС. Там на площади 2,5 тысячи квадратных метров полыхал склад с пластиковой крошкой. По предварительной информации, пострадавших нет.

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