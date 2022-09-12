Открытое горение на складе с пластиковой крошкой в Волоколамске ликвидировали

Открытое горение на складе с пластиковой крошкой в подмосковном Волоколамске ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказала пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.