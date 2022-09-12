Склад с пластиковой крошкой загорелся в подмосковном Волоколамске

Склад с пластиковой крошкой горит в подмосковном Волоколамске. Огонь охватил две с половиной тысячи квадратных метров.

На кадрах, которые прислали телезрители, видно, как над землей поднимается огромный столб густого черного дыма. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. К этой минуте спасателям удалось локализовать возгорание.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.