В Папуа – Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,6. Эпицентр зафиксировали в 67 километрах от города Кайнанту. Разрушены дороги и здания, повреждены линии электропередачи, нарушено водоснабжение. Пока сообщают о троих погибших и нескольких пострадавших.

Тропический ураган Кей обрушился на побережье Мексики. Из-за мощных ливней в столице началось наводнение. Бурные потоки смывали с улиц города все на своем пути, в том числе деревья и автомобили.

Непогода или ошибка экипажа стала причиной столкновения датского корабля и судна ВМС США в американском штате Мэриленд, в городе Балтимор. Все произошло, когда учебное судно Danmark буксировало из внутренней гавани города. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.