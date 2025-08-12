Форма поиска по сайту

12 августа, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 августа

Появились новые подробности спасения ребенка в Кожухове

Новости регионов: в Ставропольском крае вспыхнул крупный природный пожар

Двухлетняя девочка чуть не выпала из окна жилого дома в Кожухове

В доме на улице Бехтерева в столице произошел пожар

Двухлетнюю девочку спасли с карниза 12-го этажа в Кожухове

Новости мира: лесные пожары в Черногории дошли до туристических зон

Новости регионов: электричество частично отключилось на севере Томской области

Новости регионов: в Ингушетии при обрушении опалубки пострадали три рабочих

Новости мира: в Турции более 20 человек пострадали от дыма природных пожаров

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 12 августа.

Стали известны новые подробности спасения двухлетней девочки в Кожухове, которая чуть не выпала из окна многоэтажки. По словам очевидцев, первыми ребенка на парапете заметили дворники. Под окнами дома развернули одеяло, тенты и другую ткань. Прокуратура Москвы установила подробности происшествия.

Гроза и кратковременные дожди могут обрушиться на Москву в среду, 13 августа. По прогнозам Гидрометцентра, в столице будет переменная облачность, а термометры покажут около 20 градусов тепла. Ближе к выходным воздух может снова прогреться до 25 градусов.

В Зеленограде открыли новое здание детской поликлиники. В нем появились зоны отдыха и просторный буфет. Кроме того, поликлинику оснастили новейшим медицинским оборудованием.

