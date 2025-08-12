Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 12 августа.

Стали известны новые подробности спасения двухлетней девочки в Кожухове, которая чуть не выпала из окна многоэтажки. По словам очевидцев, первыми ребенка на парапете заметили дворники. Под окнами дома развернули одеяло, тенты и другую ткань. Прокуратура Москвы установила подробности происшествия.

Гроза и кратковременные дожди могут обрушиться на Москву в среду, 13 августа. По прогнозам Гидрометцентра, в столице будет переменная облачность, а термометры покажут около 20 градусов тепла. Ближе к выходным воздух может снова прогреться до 25 градусов.

В Зеленограде открыли новое здание детской поликлиники. В нем появились зоны отдыха и просторный буфет. Кроме того, поликлинику оснастили новейшим медицинским оборудованием.