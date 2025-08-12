12 августа, 14:15Происшествия
Двухлетняя девочка чуть не выпала из окна жилого дома в Кожухове
Двухлетняя девочка вылезла через окно на карниз на 12-м этаже жилого дома в столичном Кожухове.
Выяснилось, что ребенок находился под присмотром бабушки, но женщина отвлеклась на непродолжительное время. Ребенка сначала увидели прохожие, а потом среагировала и ее бабушка.
