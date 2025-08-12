Форма поиска по сайту

12 августа, 11:30

Происшествия

Новости регионов: электричество частично отключилось на севере Томской области

Новости регионов: в Ингушетии при обрушении опалубки пострадали три рабочих

Новости мира: в Турции более 20 человек пострадали от дыма природных пожаров

ФСБ показала видео с пенсионерками, которые планировали убить российских военных

"Московский патруль": теракт в жилом комплексе "Алые паруса" совершил смертник

"Московский патруль": суд избрал меру пресечения подозреваемым в ограблении "Почты России"

Ребенок чуть не выпал из окна многоквартирного дома в Кожухове

Новости мира: в Японии объявили массовую эвакуацию из-за сильных дождей и наводнений

Утечка воды локализована на Мясницкой улице

Мособлсуд вынес решение по делу калининградских медиков

Город Стрежевой на севере Томской области частично оказался отключен от электричества и воды. Всего в населенном пункте проживает около 40 тысяч человек. Горожанам посоветовали отправиться на дачу. Энергетики обещают дать свет уже во второй половине вторника, 12 августа.

Аварийный мост у поселка Февральск в Амурской области загорелся уже четвертый раз подряд за последние дни. Как только спасатели тушат возгорание, то переправа вспыхивает вновь. Теперь причины пожаров будет выяснять полиция.

Рыбаки из Приморья обнаружили крупную акулу-молот. Летом сюда часто заплывают акулы из южных регионов Тихого океана. В этот раз водный хищник сопровождал лодки и хватал рыбу, которая попадалась на спиннинг.

Подробнее об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

