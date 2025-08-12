Новости регионов: электричество частично отключилось на севере Томской области

Город Стрежевой на севере Томской области частично оказался отключен от электричества и воды. Всего в населенном пункте проживает около 40 тысяч человек. Горожанам посоветовали отправиться на дачу. Энергетики обещают дать свет уже во второй половине вторника, 12 августа.

Аварийный мост у поселка Февральск в Амурской области загорелся уже четвертый раз подряд за последние дни. Как только спасатели тушат возгорание, то переправа вспыхивает вновь. Теперь причины пожаров будет выяснять полиция.

Рыбаки из Приморья обнаружили крупную акулу-молот. Летом сюда часто заплывают акулы из южных регионов Тихого океана. В этот раз водный хищник сопровождал лодки и хватал рыбу, которая попадалась на спиннинг.

