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12 августа, 21:15

Происшествия

Угрозу ракетной опасности отменили в Курской области

Угрозу ракетной опасности отменили в Курской области

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Угрозу ракетной опасности отменили на территории Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. При этом с начала суток тревога вводилась в регионе семь раз.

К вечеру понедельника, 12 августа, на курском направлении российские военные сумели уничтожить 12 единиц техники ВСУ, рассказал командир спецназа Ахмат. Вместе с тем ведется эвакуация населения из наиболее небезопасных зон. Кроме того, продолжает действовать измененная схема движения поездов, следующих по территории Курской области и с отправлением из Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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