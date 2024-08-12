Эксперт объяснил, как подростки попали за руль арендованной машины в Южном Бутове

Стали известны подробности смертельной аварии, которую устроила группа столичных школьников в Южном Бутове. Они угнали машину каршеринга. По предварительным данным, несовершеннолетний водитель не справился с управлением и на большой скорости врезался в дом. Как отметил эксперт, такая ситуация возникла из-за получения фальшивого аккаунта в сервисе каршеринга.

Отмечается, что подростки не раз устраивали такие заезды по Южному Бутову. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.