Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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12 августа, 19:30

Происшествия

Эксперт объяснил, как подростки попали за руль арендованной машины в Южном Бутове

Эксперт объяснил, как подростки попали за руль арендованной машины в Южном Бутове

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Стали известны подробности смертельной аварии, которую устроила группа столичных школьников в Южном Бутове. Они угнали машину каршеринга. По предварительным данным, несовершеннолетний водитель не справился с управлением и на большой скорости врезался в дом. Как отметил эксперт, такая ситуация возникла из-за получения фальшивого аккаунта в сервисе каршеринга.

Отмечается, что подростки не раз устраивали такие заезды по Южному Бутову. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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