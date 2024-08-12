Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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12 августа, 15:15

Происшествия

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об увеличении числа обстрелов региона

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об увеличении числа обстрелов региона

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил Владимиру Путину об увеличении числа обстрелов региона со стороны ВСУ.

Тем временем президент России заявил об увеличении темпов наступления ВС РФ в 1,5 раза на всей линии соприкосновения после событий в Курской области.

Согласно заявлению властей, ситуация в Курской области остается сложной. 28 населенных пунктов находятся под контролем украинской армии.

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