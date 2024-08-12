Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об увеличении числа обстрелов региона

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил Владимиру Путину об увеличении числа обстрелов региона со стороны ВСУ.

Тем временем президент России заявил об увеличении темпов наступления ВС РФ в 1,5 раза на всей линии соприкосновения после событий в Курской области.

Согласно заявлению властей, ситуация в Курской области остается сложной. 28 населенных пунктов находятся под контролем украинской армии.