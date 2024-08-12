12 августа, 15:15Происшествия
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об увеличении числа обстрелов региона
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил Владимиру Путину об увеличении числа обстрелов региона со стороны ВСУ.
Тем временем президент России заявил об увеличении темпов наступления ВС РФ в 1,5 раза на всей линии соприкосновения после событий в Курской области.
Согласно заявлению властей, ситуация в Курской области остается сложной. 28 населенных пунктов находятся под контролем украинской армии.