Москва и Московская область разместили эвакуированных жителей Курской области

Столичный регион продолжает помогать жителям Курской области. Сотни столичных волонтеров собирают гуманитарную помощь для прибывших в Москву из районов, которые находились в зоне боев. На место направлены более тысячи специалистов по обустройству пунктов временного размещения и несколько сотен единиц спецтехники.

Подмосковье принимает эвакуированных школьников, они прибывают на спецпоездах. По данным на 12 августа, несколько сотен человек размещены в лагерях отдыха, они обеспечены жильем, питанием и одеждой, им помогают при необходимости устроиться на работу.

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