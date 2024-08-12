Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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12 августа, 12:30

Происшествия

Москва и Московская область разместили эвакуированных жителей Курской области

Москва и Московская область разместили эвакуированных жителей Курской области

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Столичный регион продолжает помогать жителям Курской области. Сотни столичных волонтеров собирают гуманитарную помощь для прибывших в Москву из районов, которые находились в зоне боев. На место направлены более тысячи специалистов по обустройству пунктов временного размещения и несколько сотен единиц спецтехники.

Подмосковье принимает эвакуированных школьников, они прибывают на спецпоездах. По данным на 12 августа, несколько сотен человек размещены в лагерях отдыха, они обеспечены жильем, питанием и одеждой, им помогают при необходимости устроиться на работу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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