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12 августа, 12:15

Происшествия

Глава "Росатома" назвал ночную атаку на ЗАЭС выходом на новый уровень атомной агрессии

Глава "Росатома" назвал ночную атаку на ЗАЭС выходом на новый уровень атомной агрессии

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Атомная агрессия вышла на новый уровень после ночной атаки на Запорожскую атомную станцию, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Также он призвал МАГАТЭ дать международную оценку этому происшествию.

Тем временем Ростехнадзор сообщает, что возгорание не повлияло на безопасность АЭС. По данным на 12 августа, власти Энергодара принимают меры, чтобы обезопасить объекты инфраструктуры города от ударов ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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