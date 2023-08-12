Новости часа: тонувшего мужчину вытащили из воды на Большом Садовом пруду в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Тонувшего мужчину вытащили из воды на Большом Садовом пруду на севере Москвы, передает департамент ГОЧСиПБ.

Энергоэффективные лифты смонтировали в первой очереди бизнес-квартала "Прокшино", сообщает Москомстройинвест.

Мост и дорогу для жителей будущих кварталов построят в рамках реорганизации промзоны ЗИЛ. Об этом заявил заммэра Андрей Бочкарев.

