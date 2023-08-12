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12 августа, 23:45

Происшествия

Новости часа: тонувшего мужчину вытащили из воды на Большом Садовом пруду в Москве

Новости часа: тонувшего мужчину вытащили из воды на Большом Садовом пруду в Москве

Новости часа: "ГАЗель" врезалась в столб на юго-востоке Москвы

Грузовик, перевозивший живых раков, перевернулся в Геленджике

График движения поездов на Казанском направлении МЖД изменился 12 и 13 августа

Новости часа: один человек пострадал в ДТП на Рязанском проспекте в Москве

В Париже эвакуировали посетителей Эйфелевой башни из-за угрозы взрыва

В очереди на Крымский мост скопилось почти 1,3 тысячи автомобилей

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Движение по Крымскому мосту после второй атаки ВСУ восстановлено

Режим ЧС ввели в девяти муниципалитетах Приморья из-за паводка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Тонувшего мужчину вытащили из воды на Большом Садовом пруду на севере Москвы, передает департамент ГОЧСиПБ.

Энергоэффективные лифты смонтировали в первой очереди бизнес-квартала "Прокшино", сообщает Москомстройинвест.

Мост и дорогу для жителей будущих кварталов построят в рамках реорганизации промзоны ЗИЛ. Об этом заявил заммэра Андрей Бочкарев.

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