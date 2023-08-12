Грузовик, перевозивший живых раков, перевернулся в Геленджике. Инцидент произошел на трассе "Дон".

Водитель грузовика врезался в трактор, а затем в них влетела легковая машина. В результате аварии пострадала 8-летняя девочка. Она сейчас в реанимации с переломом ключицы, но состояние ребенка стабильное.

Кроме того, спецслужбам понадобилось некоторое время, чтобы убрать с дороги разбитые машины и рассыпавшийся груз. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

