Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 19:30

В мире

В Париже эвакуировали посетителей Эйфелевой башни из-за угрозы взрыва

В Париже эвакуировали посетителей Эйфелевой башни из-за угрозы взрыва

В очереди на Крымский мост скопилось почти 1,3 тысячи автомобилей

"ГАЗель" врезалась в столб на Рязанском проспекте в Москве

Движение по Крымскому мосту после второй атаки ВСУ восстановлено

Режим ЧС ввели в девяти муниципалитетах Приморья из-за паводка

Специалисты назвали предварительные причины падения Су-30 в Калининградской области

Российские силы ПВО сбили еще одну ракету над Керченским проливом

Еще одна ракета ВСУ была сбита над Керченским проливом

Режим ЧС ввели в 9 муниципалитетах Приморья из-за паводка

Система ПВО сбила две ракеты ВСУ в районе Керченского пролива

В Париже эвакуировали посетителей Эйфелевой башни из-за угрозы взрыва. После анонимного сообщения полицейские экстренно закрыли башню и вывели людей с трех этажей. В том числе из ресторана и с площади у подножия монумента.

Саперы проверяли башню три часа и ничего не нашли. Ее открыли для посетителей. В прошлый раз эвакуацию объявляли в сентябре 2020 года также после анонимного сообщения. Ежегодно достопримечательность посещает около 7 миллионов туристов.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика