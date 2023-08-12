В Париже эвакуировали посетителей Эйфелевой башни из-за угрозы взрыва. После анонимного сообщения полицейские экстренно закрыли башню и вывели людей с трех этажей. В том числе из ресторана и с площади у подножия монумента.

Саперы проверяли башню три часа и ничего не нашли. Ее открыли для посетителей. В прошлый раз эвакуацию объявляли в сентябре 2020 года также после анонимного сообщения. Ежегодно достопримечательность посещает около 7 миллионов туристов.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.